Stefano Keizers eerste kandidaat Expeditie Robinson

De opnames van de 21ste reeks hebben vanwege corona niet plaatsgevonden in het vertrouwde Gota Resort op de Filipijnen, maar in Kroatië. De presentatie van het survivalprogramma is weer in handen van Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver.



De komende dagen zullen ook de andere kandidaten van het programma bekendgemaakt worden. Eerder maakte RTL bekend dat Expeditie Robinson maar liefst twee dagen per week op de buis verschijnt: zowel op zondag als op donderdag.



Vorig jaar bleven de kandidaten en kijkers lang in het ongewisse over het doorgaan van Expeditie Robinson. De bedachte spellen in en om het Gota Resort waren al klaar, maar uiteindelijk ging er een streep door het programma.



De jubileumeditie van het twintigste seizoen werd in 2019 gewonnen door Hugo Kennis.