Stefano Keizers verbijsterd door rake imitatie Tv Kantine: ‘Angstaanjagend’

912.000 mensen zagen gisteravond hoe acteur Soy Kroon voor de Tv Kantine in de huid kroop van de markante cabaretier Stefano Keizers. Kijkers, collega’s én Stefano zelf wisten niet wat ze zagen. ‘Je was het gewoon’, reageerde Soy’s vriendin Holly Brood, die haar geliefde nauwelijks meer herkende.

De imitatie was onderdeel van een sketch over de RTL 4-fotografieshow Het perfecte plaatje, waarin Soy afgelopen seizoen met Stefano te zien was. De lol begon al toen Soy nog bij de visagie zat en ‘zichzelf’ besloot te videobellen.

,,Ik ben het, Stefano’’, zei hij met een stemklank die nauwelijks van echt te onderscheiden was, blijkt uit een filmpje dat Soy in zijn Instagram Stories deelde. Keizers was duidelijk verbijsterd en wist even niet waar hij het zoeken moest. ,,Het lijkt echt heel erg’’, zei hij. En later, onder een aankondigend kiekje van Soys imitatie: ‘Dit wordt zo angstaanjagend.’

Volledig scherm Soy Kroon als Stefano Keizers. © RTL

Die wisselende emoties blijken ook wel uit de emoji’s die Stefano gisteravond deelde toen hij de uitzending had bekeken; op Instagram wisselden de droevig huilende gezichtjes de smileys af die juist huilden van het lachen.

Ook menig kijker en bekende collega was onder de indruk. ‘Briljant’, schreef Maik de Boer bij een foto van Soy als Stefano. Holly Brood, de vriendin van Soy die hem toch dagelijks ziet, moest zelfs twee keer kijken. ‘Je was het gewoon’, schreef ze trots.



Op Twitter, waar het programma gisteravond trending topic was, klonk ook louter lof. ‘Soy Kroon zet Stefano Keizers echt ijzersterk neer’, schreef iemand bijvoorbeeld. ‘Jouw imitatie van Stefano is echt weergaloos, Soy! On point!’

Fotograaf en Het perfecte plaatje-ster William Rutten vond voorafgaand aan de uitzending alleen een foto al treffend. Hijzelf werd gisteravond nagedaan door Carlo Boszhard, Janny van der Heijden door Irene Moors. ‘Even een dikke veer in de bibs van visagiste Barbara van Munster, hoe krijg je dit elke keer weer voor elkaar! Dit zijn wij toch gewoon?’ schreef hij.

Sprekend

Hoewel lang niet alle gepersifleerde BN’ers in het verleden te spreken waren over hun Tv Kantine-versies, kreeg de show deze week vooral complimenten. ‘Zo knap en goed gedaan!’, schreef Instagram-bekendheid Orgel Joke bijvoorbeeld over haar imitatie door Irene Moors. ‘Lijkt zo goed! Heel erg gelachen weer om mezelf.’



Bibi Breijman, die als overdreven klein werd neergezet door Elise Schaap als verwijzing naar haar bijnaam ‘kaboutertje’, was iets zuiniger. ‘Klein beetje sprekend’, grapte ze voor de uitzending bij een foto.

