Steffi en BZV-vlam Roel nippen aan champagne in romantisch Bern

NPO bezuinigt op organisa­tie, niet op program­ma's

15:29 Een monsterbezuiniging op de tv-programma’s van de publieke omroep is voorlopig afgewend. De NPO snijdt nu vooral in de eigen organisatiekosten, maar investeert daarnaast wel extra in Nederlands drama, documentaires en journalistieke programma’s. Dat staat in een plan van aanpak, opgesteld door de NPO in samenspraak met de verschillende omroepen en mediaminister Arie Slob (ChristenUnie).