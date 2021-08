Stekker uit glijbaanshow na diarree-uitbraak onder crew

Romana verlaat plots B&B van Bert: ‘De autorit met jou en Gwen was een hel’

6 augustus Wekenlang draaiden B&B-eigenaar Bert en Romana om elkaar heen, maar nu is dan eindelijk de knoop doorgehakt. De Amsterdamse Romana leek in eerste instantie een prima kandidaat om Bert en het Franse leven beter te leren kennen, maar ze koos toch voor de exit en is dus niet langer te zien in het programma B&B Vol Liefde.