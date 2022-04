Stemacteur Gilbert Gottfried (67), bekend als papegaai Iago uit Aladdin, overleden

Gottfried werd bekend vanwege zijn schelle stemgeluid en zijn botte humor. Hij brak door als komiek in theaters in New York in de jaren zeventig en werd daarna opgemerkt door het programma Saturday Night Live. Gottfried hoorde jarenlang bij het vaste ensemble van de show.

Zijn grootste bekendheid kreeg Gottfried echter als stemacteur. Hij sprak in 1993 de stem in van de papegaai Iago in de film Aladdin van Disney. Hij sprak de stem daarna nog diverse malen in voor vervolgen, attracties en games, gebaseerd op de film.

Een andere populaire filmreeks waar Gottfried in speelde, is de door critici verguisde serie Problem child, uit de jaren negentig. Gottfried maakte de laatste jaren veel podcasts. In zijn serie Amazing Colossal Podcast sprak hij over beroemde oude films en praatte hij met beroemdheden uit de showbizzwereld. In 2017 verscheen er een documentaire over het werk en leven van Gottfried.

Eerbetoon op Broadway

De acteur is vandaag geëerd tijdens de voorstelling van de musical Aladdin op Broadway. Aan het einde van de Broadway-show stapte acteur Don Darryl Rivera, die lago speelt in de show, naar voren. ,,Vanavond nemen we een moment om stil te staan bij het leven van een legendarische komiek”, sprak hij, zoals te zien is in een video op de YouTube-pagina van de show. ,,Een grappige man met een onuitwisbare stem. De man die de vogel in de animatiefilm tot leven bracht, meneer Gilbert Gottfried.”

Rivera zei dat hij, met nog vijf andere acteurs wereldwijd, de kans heeft om de vogel uit de film nu te vertolken op het podium. ,,En ik denk dat we het karakter kennen zoals we het kennen door de manier waarop Gilbert het in de animatiefilm vertolkte: met zijn humor en die stem.” Ook op socialemediakanalen van de productie is een eerbetoon aan Gottfried gedeeld. ‘We wijden het optreden van vanavond aan de geweldige Gilbert Gottfried’, was daarop te lezen. ‘Bedankt voor je stem, je talent en je invloed in Agrabah.’ Agrabah is het fictieve koninkrijk uit Aladdin waar het verhaal zich afspeelt.

