Stenders richt zich op Radio 2

Omroep BNNVARA en Stenders zijn al vijf weken in gesprek met de directie van NPO Radio, die gaat over de toewijzing van de uren. Het is momenteel de enige partij waarmee Stenders in gesprek is. Directeur Gerard Timmer van BNNVARA zei zondag op Radio 1 dat zijn omroep het 'fantastisch zou vinden' als Stenders bij Radio 2 kan blijven. ,,Maar we hebben niet zelf een radiozender. Het is aan NPO Radio om daar een besluit over te nemen."