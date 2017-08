Stephen King verbiedt Trump verfilming te kijken

VIDEO Taylor Swift terug uit diep dal met nieuwe single

8:12 Taylor Swift heeft gisternacht een nieuwe single uitgebracht. Look What You Made Me Do is de eerste solosingle van de 27-jarige zangeres in drie jaar tijd. Swift won afgelopen week een rechtszaak die ze had aangespannen tegen de Amerikaanse dj David Mueller (55), nadat Mueller haar in 2013 bij haar billen had gegrepen.