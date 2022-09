Sterk debuut van nieuwe band Musketiers maakt al nieuwsgierig naar het vervolg

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het debuutalbum van Musketiers, de samenwerking tussen Paskal Jakobsen, Bertolf Lentink, Paul de Munnik en Daniël Lohues.

Musketiers - Musketiers Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album (pop)



Bij de jongste generatie artiesten zijn samenwerkingen aan de orde van de dag. In het geval van Musketiers gaat het om veertigers en vijftigers bij wie dit veel minder in het systeem zit. Des te interessanter is het vlak voor de coronapandemie al opgenomen debuutalbum van Daniël Lohues, Paul de Munnik, Bertolf Lentink en Paskal Jakobsen.

In de Haarlemse studio waar de vier hun gezamenlijk gecomponeerde materiaal opnamen, speelden ze zoveel mogelijk live in. Dat leidde tot hoorbaar speelplezier op een plaat van muzikale vaklieden. De veertien liedjes zijn kundig in elkaar gezet en laten de veelzijdigheid van de makers horen. De muzikale handtekeningen zijn voor de goede luisteraar vaak wel te plaatsen, zo ademt Kan het al bijna zien vooral Daniël Lohues en herken je in Dan donder je maar op het geluid van Paul de Munnik.

Variatie

Maar wie wat ook precies schreef, het album klinkt vooral erg lekker. De meerstemmigheid is van toegevoegde waarde en er is gedacht aan variatie in de muziekstijlen. Het blijft ingetogen op Het wordt toch niet beter dan dit, Weet niet eens meer wie ik ben en De duistere passagier, het kwartet scheert langs De Dijk op het heerlijke Licht boven jou en op Dan donder je maar op klinken De Munnik en Jakobsen als speelse jonge honden. Dat deze vier een album zonder zwakke plekken hebben afgeleverd, maakt nu al nieuwsgierig naar een mogelijk vervolg.

Volledig scherm Eind juni trad Musketiers voor het eerst op tijdens Concert at Sea © Paul Bergen