Sterk geacteerd rouwverwerkingsdrama Zee van Tijd gaat steeds kunstmatiger aanvoelen

Dat is zonde, want de langverwachte filmrentree van regisseur Theu Boermans die zich de afgelopen 30 jaar vooral met theater (waaronder Soldaat van Oranje De Musical) bezighield, bevat genoeg pakkende momenten. Als de zeilende Lucas (Reinout Scholten van Aschat) en Johanna (Sallie Hermsen) beseffen dat hun 5-jarige zoontje Kai ongemerkt overboord moet zijn gevallen en dus verdronken is, blijven ze eindeloos rondjes varen op de Middelbare Zee. Zolang ze dat doen, zijn ze in elk geval bij hem in de buurt en is er nog de illusie van hoop. Zodra ze de terugreis inzetten, is het afscheid definitief.