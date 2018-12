Sterke Verhalen hoort niet thuis bij de NPO

Laat ik nou in de veronderstelling verkeren dat ze bij de NPO tegenwoordig wat kritischer naar de amusementsprogramma’s keken. Dat na alle discussies over De Curling Quiz, Ranking the Stars en Eén tegen 100 puur vermaak uit den boze was, en dat ook dergelijke formats voortaan ‘publieke waarde’ moeten hebben, oftewel ‘nut’. Logisch in een tijd dat het bestel onder een vergrootglas ligt in Den Haag omdat er fors geld bij moet vanwege teruglopende advertentie-inkomsten en het mes wordt gezet in gerenommeerde journalistieke titels. Zou je zeggen.