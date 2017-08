Sterren reageren vol afschuw op aanslag in Barcelona

,,Ik stuur heel veel liefde en vrede aan de geweldige stad Barcelona en al zijn schitterende inwoners", schreef zangeres Jennifer Lopez in het Spaans. Ook acteur en tevens Spanjaard Antonio Banderas was geraakt door de gebeurtenissen en schreef in zijn moedertaal: ,,Verkeer in een innige omhelzing met Barcelona".



Lord of the Rings-acteur Elijah Wood twitterde kort: ,,Mijn hart is bij Barcelona". De Amerikaanse zangeres en televisiester Paula Abdul had geen goed woord over voor de daad en twitterde: ,,Wat een schandalige, hatelijke en zinloze aanval. Tragisch. Ik wens de inwoners van Barcelona veel liefde toe en ik bid voor jullie".



Eerder op de avond reageerde de Amerikaanse president Trump via Twitter op de aanslag en veroordeelde het geweld. Ook zei hij dat hij Spanje alle hulp heeft aangeboden. ,,Wees sterk, we houden van jullie", sloot Trump af.