Sterren van Evita ook sterren van Musical Awards

Het leek een soort coup van Brigitte Heitzer en René van Kooten. De sterren uit de musical Evita werden in de Amsterdamse Rai ook de sterren van het Musical Awards gala. Allebei wonnen ze de hoofdprijs, respectievelijk beste vrouwelijke en beste mannelijke hoofdrol in een grote musical.



Heitzer (39) en Van Kooten (46) lopen bij het jaarlijkse feest van de musicalwereld opvallend gelijk op. Voor de derde keer werden ze samen voor de belangrijkste individuele prijs genomineerd. In 2008 en 2010 bleven de bekroningen meestal uit. Alleen Van Kooten werd in 2008 uitgeroepen tot de beste musicalacteur voor zijn bijdrage aan Les Misérables. Ook Heitzer won al eens eerder een musical award, in 2015 voor een bijrol in Putting it Together.



Volledig scherm Brigitte Heitzer op de rode loper voorafgaand aan de uitreiking van het Musical Awards Gala 2019 in het RAI Theater © ANP

In de Rai stond Heitzer stil bij haar rol in Evita, die ze voor de tweede keer vertolkt. In 2007, na het winnen van de tv-talentenjacht Op zoek naar Evita, kroop ze voor het eerst in de huid van de Argentijnse first lady Eva Perón. Dat de daarop volgende nominatie nog niet tot een prijs leidde, klopt wel in haar beeld. ,,De rol kwam in 2007 nog te vroeg. Ik was zo onervaren en ging gebukt onder de druk. Deze award betekent zoveel voor mij.’’



De nieuwe kans om in de bekende musical van Andrew Lloyd Webber te spelen, greep ze met beide handen aan. Ze zette in de ogen van de in haar geval unanieme jury een ‘doorleefdere’ Evita neer, daarbij geholpen door haar tegenspeler Van Kooten, die niet minder indruk maakte als Che. ,,Een strijd van gelijken’’, noemde hij het spelen met Heitzer. Van Kooten, die vanwege een optreden in een videoboodschap zijn dankwoord sprak, kreeg van de jury roem voor zijn ‘energieke en overtuigende’ optreden.



Volledig scherm René van Kooten © ANP Kippa

Addams Family

Waar Evita uit vijf nominaties twee topprijzen greep, moest de grote favoriet The Addams Family – maar liest elf keer genomineerd – genoegen nemen met drie awards. Daarbij wel de onderscheiding voor Beste grote musical. ,,Een briljante bewerking en vertaling van Jon van Eerd’’, oordeelde de jury over The Addams Family, die ook won in de categorie Beste script/liedteksten/vertaling en beste regie (Paul Eenens).



Het jaarlijkse gala, deze keer in de Rai, werd mede gekleurd door de gastoptredens van Davina Michelle (ode aan Lady Gaga) en de Amerikaanse zangeres Anastacia, die eind van het jaar zelf debuteert als musicalactrice in We Will Rock You. Ze kwam niet om te zingen, maar voor het uitreiken van de AD Publieksprijs, die net als vorig jaar ging naar The Lion King.



Mogelijk levert haar rol als Killer Queen Anastacia een toekomstige nominatie op. Heitzer en Van Kooten zullen ongetwijfeld voor stevige concurrentie zorgen met nieuwe hoofdrollen in Goodbye Norma Jean (Heitzer) en Titanic (Van Kooten).