Steun voor Fred van Leer na ziekenhuisopname: ‘Deze man verdient veel liefde’

UpdateBN’ers en fans sturen steunbetuigingen naar presentator en stylist Fred van Leer (44), die zondag werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij is gisteren ontslagen en verblijft nu op een onbekende locatie. Sterren als Leontine Borsato, Patricia Paay, Karin Bloemen en Kim-Lian van der Meij leven met hem mee.

Patricia Paay stuurt een kort maar krachtige #teamFred de wereld in. De zangeres was zelf slachtoffer van een uitgelekt seksfilmpje, wat ook Van Leer afgelopen week tot zijn grote verdriet overkwam. ,,Ik hoop dat je snel opknapt, lieve Fred”, schrijft presentatrice en schrijfster Daphne Deckers op Instagram bij een foto van haar met Van Leer. ,,En ik hoop dat iedereen die privéfilmpjes van een ander deelt - wetende dat het zeer kwetsend is én bij de wet verboden - zich kapot schaamt!”

Leontine Borsato is een goede vriendin van Van Leer. Via Instagram deelt de ex van Marco Borsato een foto waarop ze lachend naast de stylist staat. Het bijschrift bestaat uit een rood hartje. ‘Deze man verdient heel veel liefde’, reageert zanger Wolter Kroes. Zijn collega Frans Duijts laat weten dat Fred ‘een kanjer’ is. Karin Bloemen, Soundos el Ahmadi, Ellemieke Vermolen, Quinty Trustfull, Laura Ponticorvo en Leontines kinderen Jada en Luca delen eveneens een hartje.

Presentatrice en zangeres Kim-Lian van der Meij laat weten dat ze aan haar ‘goede vriend’ denkt. ,,Ik ga geen woorden vuil maken aan dat negatieve ding en die negatieve mensen. Ik ga uit van positiviteit! En jij ook, dat weet ik. (...) En jij staat straks weer rechtop in de wind als die mega sterke en grote prachtige boom.” Schrijfster Heleen van Royen: ,,Beterschap lieve Fred. Wat liet je me schrikken.” Connie Witteman (beter bekend als Breukhoven, red.) laat op social media weten even niets te posten tot duidelijk is hoe Van Leer het maakt.

De hashtag die Patrica Paay gebruikt, was zondagavond trending topic op Twitter. ,,Houd je taai Fred van Leer. #TeamFred”, schrijft een volger. Een ander schrijft: ,,Weet niet wat er aan de hand is, ik weet niet wat er is gebeurd maar hoop dat je er bovenop komt en alle steun en liefde krijgt die je nodig hebt! #TeamFred”. Weer een ander laat weten het vreselijk te vinden dat Van Leer in het ziekenhuis ligt. ,,Verschrikkelijk, Fred is een van de meest vriendelijke en benaderbare bekende Rotterdammers die ik ken! #teamfred.”



Ook presentatrice Anouk Smulders deelt een bericht met die hashtag. Bij een foto waarop beiden poseren, schrijft ze: ,,Liefde, licht en oneindig veel knuffels voor jou Fred. Ook dit kan jij!”

Verwerking

De Rotterdamse presentator is volgens zijn management gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. ,,Hij is erg moe, maar het gaat goed met hem. Hij is vertrokken naar een onbekende locatie om bij te komen’’, luidt het statement. Verdere mededelingen worden niet gedaan.

Afgelopen donderdag lekte een video met seksbeelden uit op het internet. De bekende stylist liet daarna via een bericht op Instagram weten tijd nodig te hebben om te verwerken wat hem is overkomen. Wie het filmpje heeft gelekt, is nog onduidelijk. Het zonder toestemming verspreiden van zulke video’s is strafbaar.

De mediapersoonlijkheid is momenteel te zien als presentator in het Videoland-programma RuPaul’s Drag Race Holland en in het panel van zangprogramma I Can See Your Voice op RTL 4. Die zender laat weten dat de al opgenomen uitzendingen van die show met Van Leer gewoon doorgaan. Eerder dit jaar verscheen een documentaire over het turbulente leven van de stylist: Fred: Het Andere Gezicht. Daarin laat de Rotterdammer voor het eerst een persoonlijke kant van zichzelf zien en bekent hij ‘weleens depressief’ te zijn.

