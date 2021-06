Steven Spielberg gaat films maken voor Netflix

Megadeth is bassist spuugzat na rel met Nederland­se fan, zanger haalt hem van de plaat

18 juni Megadeth lijkt helemaal klaar te zijn met David Ellefson, de 56-jarige medeoprichter van de Amerikaanse metalband. De bassist, die eind mei werd ontslagen nadat een video van hem uitlekte waarin hij webcamseks had met een Nederlandse fan, is niet langer te horen op het aankomende album. Zijn muzikale inbreng is verwijderd, bevestigt zanger Dave Mustaine.