Steven uit Epe na Boer Zoekt Vrouw overspoeld met mailtjes: ‘Ik heb niet de rust ze allemaal te lezen’

Anderhalf uur

Terugblikkend op zijn periode op de boerderij, zei Steven dat hij wel ‘een beetje verliefd was’. ,,Vooral die periode naar de logeerweek toe. Maar als ik daar serieus op terugkijk, denk ik dat ik meer verliefd was op het idee dat zij misschien wel de vrouw van mijn leven was.” Hij herkende zichzelf in het plaatje dat Annemiek schetste van haar perfecte man. ,,Ze gaf aan iemand te zoeken die totaal iets anders doet dan zij, met wie ze serieuze gesprekken kon voeren, iemand met diepgang, die haar horizon kon verbreden. Daar zag ik mezelf wel in terug. En omdat ik dat zelf wel belangrijk vind, dacht ik: dat is interessant!’’



Over het gesprek met de knappe boerin, concludeerde hij: ,,Het moet wel van twee kanten komen en als je niet echt iets terugkrijgt, of je merkt dat een ander niet echt de behoefte heeft om serieus op iets in te gaan, dan is het een beetje trekken aan een dood paard. Dat vind ik een beetje zonde van mijn energie.’’



Ondertussen lijkt het er op de boerderij sterk op dat Annemiek nog geen vlinders heeft. In een preview van de uitzending van komende zondag laat ze los dat ze een reistijd van anderhalf uur niet zit zitten. ,,Dan wordt het een heel lastig verhaal. Ik moet aan hem vragen hoe hij dat ziet. Maar ik denk ergens dat hij daar niet zo over nagedacht heeft, en dat als hij er wel over gaat nadenken, dat hij het ook een lastig verhaal vindt. Dus die vraag stel ik liever nog even uit.’’ Of ze het over Erik, of over Jelte heeft, wordt niet duidelijk.



Steven, die de hoop in de liefde nog niet is verloren, hoopt dat zijn fans gezond blijven in deze ‘rare periode’. ,,Kijk wat extra naar elkaar om en wees lief voor elkaar!’’