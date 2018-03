Stichting Stop Pesten Nu kan niet lachen om Giels strippergrap

Het optreden van Knol in de Veronica Ochtendshow met Giel begon vanmorgen al rumoerig. Beelen liet duidelijk blijken dat hij niet te spreken was over de manier waarop Knol een aantal maanden geleden zijn onvrede uitte over de streaker die door 538-dj Frank Dane was uitgenodigd tijdens een optreden van Maan. De twee voerden een korte discussie over het voorval met Maan, maar uiteindelijk deed de 28-jarige Knol waar hij voor kwam: muziek maken. Na een minuut kwam echter een stripper de studio binnen en trok direct haar shirtje uit. Dat schoot bij Knol in het verkeerde keelgat. Hij pakte zijn gitaar en liep prompt de studio uit. ,,Ik voel me hier te serieus voor. Ik had niet verwacht dat jij zó laag zou zakken. Ik voel me echt te oud voor deze onzin, wat een kleuterradio", reageerde Knol.

Macht

Een medewerker van de stichting die zich tegen pesten inzet laat op Twitter aan Giel weten het absoluut niet eens te zijn met het pestgedrag van de Veronica-dj. ,,Beste @Giels, plagen is het als beide partijen het leuk vinden en er allebei om kunnen lachen. Het is pesten als de ontvanger het niet leuk vindt, zeker als je ook nog eens je radiomacht gaat inzetten en zeggen dat iemand niet bij jou hoeft terug te komen in de uitzending."



Er wordt nog een schepje bovenop gedaan: ,,De situatie bij Maan was ook geen plagen want ook zij was helemaal van slag. Het gaat er niet om hoe grappig jij en Frank dit bedoelen. De ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is."



Giel laat in een reactie aan deze site weten absoluut geen spijt te hebben van zijn actie. ,,Er was echt wel een aanleiding om dit bij hem te doen. Ik weet dat heel veel mensen me nu een eikel vinden, maar dat zijn ook vooral de mensen die het hele fragment niet geluisterd hebben. Ik zie zelfs mensen die zeggen: hij aapt de grap van Frank Dane na!' Ja duh. Daar ging het nou net om."