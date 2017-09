Stickeren tegen bio-industrie met Lubach

Zondag met Lubach lanceerde het initiatief als reactie op de huidige staat van de Nederlandse bio-industrie en de weigering van de Tweede Kamer om maatregelen te nemen tegen het stijgende aantal stalbranden in Nederland. Tot nu toe kwamen bij stalbranden al 225.000 dieren om het leven, stelt het programma.



De Partij van de Dieren en de PVV dienden op 4 juli een motie in om hier iets tegen te doen, maar deze werd weggestemd door de vier partijen die nu aan de formatietafel zitten. Wakker Dier wil ook actie tegen stalbranden.



Lubach wees tevens in de uitzending op een reportage over de stallen van 'varkensbaron' Adriaan Straathof. De varkensboer mag in Duitsland geen stallen meer hebben vanwege zijn beroerde behandeling van dieren, maar kreeg in Nederland recent wel weer toestemming voor de uitbreiding van een van zijn megastallen.



Het lijkt Zondag met Lubach een goed idee als de politiek het initiatief voor het 'Slechter leven'-keurmerk overneemt.