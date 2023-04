‘Stiekem bewonderen mensen Kees Momma om zijn eerlijkheid’

Acda en De Munnik verkopen Ziggo Dome in razend tempo zes keer uit: ‘Maar hier blijft het bij’

De drie extra reünieconcerten van Acda en De Munnik die donderdagochtend in de verkoop gingen, zijn binnen een uur uitverkocht. Het duo geeft in totaal zes concerten in Ziggo Dome, drie eind oktober en drie half december. Er komen geen extra concerten meer bij.