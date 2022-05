Stijf drama met een aangespoeld lijk in de hoofdrol

Geen schrijver of scenarist zou op het idee zijn gekomen om nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog om de tuin te leiden met een aangespoeld lijk dat in het bezit is van tas vol documenten. Die suggereren dat de geallieerden via Griekenland Europa gaan binnenvallen, terwijl zij eigenlijk een invasie via Sicilië voorbereiden.