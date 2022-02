Still D.R.E. van Dr. Dre passeert een miljard views op YouTube

De videoclip van Dr. Dre’s hit Still D.R.E. (1999) is meer dan een miljard keer bekeken op YouTube. Volgens Amerikaanse media werd de video na het optreden tijdens de pauze van de Super Bowl op 13 februari een stuk vaker aangeklikt, waardoor het aantal views snel is gestegen.