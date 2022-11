Sting breekt concert in uitverkochte Afas Live af wegens stemproblemen

Zanger en bassist Sting heeft vanavond zijn optreden in de Afas Live na een uur afgebroken omdat hij kampt met stemproblemen. De zaal was volledig uitverkocht. Het is nog niet duidelijk of bezoekers hun kaartjes vergoed krijgen of dat er een nieuwe datum voor de show wordt gevonden.