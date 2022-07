Straatverbod Ricky Martin van tafel: neef trekt aanklacht over stalken in

7 vragen Radiostati­ons moeten hun plek opnieuw bevechten: wat gebeurt er nu?

Twee jaar eerder dan gedacht moeten de FM-frequenties voor commerciële radiostations worden geveild. Door dat besluit van de rechtbank in Rotterdam moeten stations als Sky Radio, Radio 538 en Qmusic hun plek in de ether opnieuw bevechten. Wat is er precies aan de hand?

15:46