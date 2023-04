Stranger Things-ster Millie Bobby Brown verloofd met vriend Jake Bongiovi

afscheidsconcert Simon Keizer emotioneel tijdens laatste Nick & Simon: ‘Een mooie achtbaan en dat dankzij jou, Nick’

Geen Nick & Simon meer. Het zal even wennen zijn, níet in de laatste plaats voor de twee zelf. Met dikke tranen werd er maandagavond in het Rotterdamse Ahoy afscheid genomen. Maar: gehint naar een toekomst samen werd er bepaald niet. ,,Dit boek is gesloten.’’