Stranger Things-ster praat in nieuwe film tegen de kijker, maar dat trucje is snel saai

Grote Nederland­se ster blijkt mysterieu­ze alpaca in Duitse versie The Masked Singer

17:17 Ruim 3,2 miljoen Duitse tv-kijkers zagen gisteravond hoe een grote Nederlandse ster werd ontmaskerd in de lokale versie van The Masked Singer. De mysterieuze alpaca kreeg de minste stemmen van het publiek en moest haar vermomming afzetten. De kleine voeten van de Nederlandse bleken een doorslaggevende hint. Kun jij raden wie het is?