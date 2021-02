Streep door Eurovisie Songfestival in uitbundige vorm

De Rotterdamse wethouder Said Kasmi benadrukte net in een online persconferentie dat het besluit niet anders uit kon pakken ‘omdat volksgezondheid altijd op nummer één staat'. Hij hoopt wel dat er nu ‘licht aan het einde van de tunnel is, omdat de eerste prikken inmiddels in Europa worden uitgedeeld’. Martin Österdahl, baas van internationale organisator EBU, liet weten dat hij hoopt dat het Songfestival ‘het begin van een nieuw tijdperk’ is. ,,Dat we daar kunnen laten zien dat we deze tijd, die voor ons allen heel moeilijk is, beetje bij beetje achter ons kunnen laten.‘’



In het gunstigste geval mogen er bij de shows ongeveer 6000 toeschouwers aanwezig zijn (was 65.000), zo’n 500 journalisten (was 1500) en zullen de delegaties die bij de artiesten horen uit maximaal tien man bestaan (was ongeveer 30 man). Voor alle aanwezigen geldt een uitgebreid veiligheidsprotocol. Daarvoor kijkt de organisatie onder andere naar de regels van de Europese voetbalbond UEFA en de Tour de France. Het gaat volgens Bakker om een ‘combinatie van wel honderden maatregelen’: anderhalve meter, mondkapjes, sneltesten en mogelijk ook quarantaines voor buitenlandse artiesten.



De 6000 kaartjes kunnen alleen bemachtigd worden door mensen die al een ticket hebben. Bakker: ,,Alle mensen die al een kaartje gekocht hebben, krijgen hun geld binnenkort terug. Zij krijgen dan een code waarmee ze aanspraak kunnen maken op de resterende tickets.’' Bij die 6000 tickets gaat het om zo’n 2000 tickets per show: twee halve finales op respectievelijk 18 en 20 mei en de finale op zaterdag 22 mei. Er komt volgens Bakker mogelijk wel de optie om vanuit bioscopen de liveshows te volgen. ,,Daarover zijn we nu in overleg met de bioscopen.‘’