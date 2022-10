Streep door uitreiking NS Publieksprijs, Baudet vraagt om opheldering

UpdateDe NS Publieksprijs wordt dit jaar niet uitgereikt. Bij het stemmen is ‘op grote schaal gemanipuleerd’ en daardoor is het ‘onmogelijk geworden een eerlijk verloop van de stemming veilig te stellen’, heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt. Thierry Baudet is het niet eens met dat besluit en vraagt om opheldering.

Afgelopen weekeinde lag de stemming enkele uren stil omdat er klachten waren binnengekomen van Kamerleden die beweerden dat hun mailadres was gebruikt. Ze zouden hebben gestemd op Het Coronabedrog, het boek van Thierry Baudet. De CPNB bevestigde dat er ‘onrechtmatigheden’ waren aangetroffen en bouwde een extra verificatiestap in. Dat heeft echter onvoldoende geholpen om tot een eerlijke stemming te komen.

‘Vanzelfsprekend is de CPNB niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen. De NS Publieksprijs sluit nu eenmaal naadloos aan op de doelstelling van de Stichting: het onder de aandacht brengen van Nederlandse boeken en het stimuleren van lezen. Het is droevig dat door de geconstateerde manipulatie deze doelstelling nu tekort wordt gedaan’, staat in een verklaring.

Zes boeken genomineerd

Ook hoofdsponsor NS is ‘teleurgesteld over deze afloop’. ,,Deelnemers zijn gebaat bij eerlijke verkiezingen en dus ook bij een terechte winnaar. Nu de CPNB dat dit jaar niet kan garanderen, vinden wij het terecht dat de verkiezingen vroegtijdig worden beëindigd.”

Zoals elk jaar waren er zes boeken genomineerd voor de NS Publieksprijs. Dat waren dit jaar Amalia van Claudia de Breij, De heks van Limbricht van Susan Smit, De Nachtdienst van Esther Verhoef, Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl en Master Your Mindset van Michael Pilarczyk. Stemmers kunnen ook ieder jaar een vrije keuze invoeren.

Het prijzengeld dat aan de NS Publieksprijs is verbonden, 7500 euro, wordt onder de zes genomineerde auteurs verdeeld. Ook ontvangen ze alle zes een jaarkaart van de NS.

Ontdaan

Thierry Baudet reageert vandaag middels een video op Instagram op het besluit van CPNB. ,,Ik ben helemaal ontdaan van het nieuws dat zojuist is binnengekomen”, begint hij zijn verhaal. De Forum voor Democratie-voorman stelt dat hij uitleg mist. ,,Ik wil heel graag opheldering. Ik vind het heel erg raar.”

Ook Claudia de Breij laat van zich horen. Zij bedankt onder meer de mensen die op haar boek hebben gesteund. ,,Geniet van het boek, geniet van de kunst, geniet van de cultuur en laat je niet van de wijs brengen. Dit gaat over veel meer dan een wedstrijd; dit gaat over democratie.”

De schrijfster zegt dat het ‘goede nieuws’ is dat literatuur, cultuur en kunst geen wedstrijd is. ,,Die boeken zijn er. Je kunt vandaag naar de boekhandel of naar de bibliotheek. Je kunt één van die boeken of een ander prachtig boek halen, je verplaatsen in de denkwereld van een ander in alle vrijheid en je niet laten beperken door de onzin hier omheen.”

Ook Susan Smit, die was genomineerd met haar boek De heks van Limbricht, reageert op Twitter. ,,Voor ons is het nu afgelopen, maar leesplezier, literatuur en kunst kan niemand klein krijgen”, zegt de schrijfster. Ook bedankt ze iedereen die op haar gestemd heeft.

Volledig scherm Claudia de Breij met haar boek Amalia. © Brunopress

