Streetlab-Stijn en Daan laten lippen opspuiten voor programma

In de nieuwe opzet van Streetlab, niet te geloven vertellen vrienden Jasper Demollin, Stijn van Vliet, Daan Boom en Tim Senders elkaar sterke verhalen. Van Vliet en Boom verschenen de uitzending met een zak over hun hoofd en zeiden dat ze iets aan hun gezicht hadden laten doen. Later werd het duidelijk dat het om botox ging. Demollin en Senders hadden een ontmoeting met Arnold Schwarzenegger.



Lange tijd geloofde Demollin en Senders het sterke verhaal van hun twee vrienden niet. Ze konden zich niet voorstellen dat het tweetal daadwerkelijk botox in hun lippen zou laten spuiten. Echter toen duidelijk werd dat Van Vliet inderdaad zijn lippen had laten opvullen, sloeg de twijfel toe. Boom zou dat nooit laten doen, dachten ze. Maar hij zou ook zijn vriend niet laten vallen.



Dat laatste bleek waar. Allebei de Streetlab-jongens hebben hun lippen met botox laten vullen. Van Vliet, die in eerste instantie uitgelachen werd vanwege zijn nieuwe lippen, oordeelde hard. ,,Bij mij ziet het er slecht uit, maar bij Daan ziet het er écht niet uit.”



Streetlab behaalde al vaker het nieuws met stunts. Zo trainde Van Vliet al eens mee bij FC Utrecht en Schalke 04 nadat hij zich voordeed als profvoetballer. Boom wist op het podium te komen tijdens de slotceremonie van het filmfestival in Cannes. In 2015 was het programma een van de drie genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring.