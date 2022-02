Strijd tussen winnaars Expeditie Robinson: ‘Alle puzzels in mijn kop gestampt’

Edith Bosch, winnaar 2013

,,De vorige keer ben ik er vrij onvoorbereid ingegaan. Ik was super allround, maar won - op de laatste na - geen enkele proef. Misschien wel goed, want zo was ik geen gevaar voor medekandidaten. Nu ben ik wel serieus op survivalskills gaan oefenen. Ik ben met Clemens (Dich) die in contact is met het programma, een dag op de Veluwe geweest. Bouwen, vuur maken, knopen leggen, vis ontleden. Een leuke, pittige dag, want het was koud -vorst aan de grond - en hij was best veeleisend, maar supergoed. Zo moest ik knopen met mijn ogen dicht kunnen. Waarom ik weer ben gaan meedoen is: Robinson ligt in de lijn van mijn werk als coach. Dat gaat om teamdynamiek, mensen helpen in hun levensprocessen, dealen met angst. Het leek me superinteressant om mezelf daarin ook uit te dagen.”