Stromae blijft concerten annuleren om gezondheid, net als in 2015: ‘Even dacht ik dat ik gek werd‘

Amper drie uur voordat zijn concert in Nantes woensdagavond zou beginnen, kwam er een mededeling van het management: ,,Stromae moet z'n show annuleren omwille van gezondheidsredenen.” Ook de optredens van donderdag en vrijdag worden gecanceld.

Wie een kaartje kocht, krijgt zijn geld terug. Dat de concerten op 't laatste nippertje niet doorgingen, wekte veel wrevel op bij de fans. ,,Alle begrip voor de medische situatie van Stromae, maar het getuigt van weinig respect om dit zo last-minute te communiceren”, klonk het onder meer op Twitter. Fans die een hotel geboekt hadden of al in de zaal gearriveerd waren, moesten teleurgesteld afdruipen.

Lippen stijf op elkaar

Tegelijkertijd klonk er bezorgdheid. Na de annuleringn van drie shows in Straatsburg en Amnéville vorige week staat de teller van gecancelde concerten intussen op zes. Dat wil zeggen dat het echt niet goed gaat met de zanger, constateren fans op sociale media. Het management en platenlabel houden de lippen intussen stijf op elkaar. Beiden willen niet communiceren over de aard van de medische redenen die de zanger beletten om het podium te bestijgen.

Dat was ook in 2015 het geval toen Van Haver last-minute een concert in Kinshasa moest annuleren. De zanger beleefde op dat moment hoogdagen in z’n carrière. Van tweede plaat ‘Racine Carrée’ - met monsterhits als ‘Formidable’ en ‘Papaoutai’ - werden meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. De bijhorende tournee bracht de zanger naar concerttempels over de hele wereld, van Duitsland tot Brazilië en de Verenigde Staten. Zelfs op het gerenommeerde Coachella-festival in Californië blies de zanger alle toeschouwers omver. Tot er acht jaar geleden in Kinshasa een abrupt einde aan die zegetocht kwam. ,,Omwille van z'n gezondheidstoestand vliegt Stromae meteen terug naar Belgié”, klonk het mysterieus.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Stromae in 2015 op het Coachella-festival. © AFP

Later bleek dat de zanger leed onder de ernstige bijwerkingen van het antimalaria-medicijn Lariam dat hij moest innemen. ,,Ik was volledig op”, vertelde hij in het tijdschrift ‘Libération’. ,,Ik kon die pillen niet verdragen. Ik kreeg er hallucinaties van. Ik heb toen even gedacht dat ik gek werd, dat ik nooit meer van die krankzinnigheid verlost zou geraken. Er werd vastgesteld dat ik leed aan een psychische aandoening, veroorzaakt door het medicament. Ik was bang dat ik mezelf iets zou aandoen, ik was mezelf niet meer.”

Michael Jackson

Het begin van een lastige periode, want na de annulering van de concerten trok Stromae zich terug uit het publieke leven. De slechte reactie op de malaria was de trigger van een zware burn-out. ,,Tijdens een signeersessie bij Fnac in Lille besefte ik dat het te veel werd”, vertelde hij in 2017 in ‘Libération’. ,,Er waren een hoop mensen. Toen ik wegging, omsingelden ze mijn auto. Ze sloegen erop, alsof ik Michael Jackson was. Ik had de indruk dat ik mijn lichaam verliet.” Ook de bijwerkingen van de antimalaria-medicatie bleven hem parten spelen. ,,Ik heb weinig spijt van de dingen die ik in mijn leven gedaan heb, maar als ik kon terugkeren in de tijd, had ik Lariam nooit genomen”, vervolgde hij.

Ook in de documentaire ‘Malaria Business’ vertrouwde de zanger de camera toe dat hij diep heeft gezeten. ,,M’n broer Luc, die ook m’n manager is, heeft m’n leven gered”, biechtte hij op. ,,Hij heeft bij mij de klik gemaakt. Hij vertelde me het ook altijd wanneer ik onterecht paranoïde was. En ik denk, als hij er niet geweest was, dat ik een bepaalde nacht zonder twijfel zelfmoord had proberen plegen. Dat is zeker. Ik wik en weeg mijn woorden, ik meen het. Maar als hij er niet was geweest toen, dan zou ik hier waarschijnlijk niet met jullie aan het praten zijn.’”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Stromae met z'n echtgenote Coralie. © Instagram

Gezinsleven

Lange tijd bleef het muzikaal stil rond de zanger, die z'n aandacht ging toespitsten op z'n modelabel Mosaert en z'n gezinsleven. Zo stapte hij in het huwelijksbootje met Coralie Barbier (38). Vijf jaar geleden werd hun liefde bezegeld met de geboorte van een zoon, wiens naam nog steeds een groot geheim is. Tot de zanger in 2020 verrassend z'n comeback aankondigde. ,,Ik ben nooit echt gestopt met muziek maken”, klonk het in ‘Libération’. ,,Behalve op een moment dat ik echt niet goed was. Ik doe het elke dag, ik werk met en voor anderen... Er komt wel eens een album uit, maar ik heb niet echt een datum.”

Die derde plaat volgde uiteindelijk op 4 maart 2022. ‘Multitude’ was een weerspiegeling van de zware periode die hij achter de rug had, met als blikvanger de song ‘L’enfer’ over zelfmoordgedachten en eenzaamheid. Vertaald zingt hij: ,,Ik heb daardoor soms suïcidale gedachten gehad. Ik ben er niet erg trots op. We geloven soms dat dat de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen. Die gedachten waardoor ik in een hel leef.” Tijdens een interview op de Franse tv-zender ‘TF1', waar hij het nummer voor het eerst zong, gaf hij wat meer uitleg over de pauze die hij had ingelast. ,,Ik moest gewoon nog wat leven. Het leven op tour is geweldig, maar daar maak je geen dagdagelijkse dingen mee”, klonk het.

Tijdens de promo voor z'n nieuwe plaat gaf de artiest ook toe dat hij z'n leven heeft omgegooid. ,,Ik heb thuis geen studio meer en werk voortaan van 9 to 5. ‘s Ochtends breng ik mijn zoontje naar school, ‘s avonds haal ik hem op. Tijdens mijn werkdag ben ik Stromae, maar eens thuis wil ik niets meer over muziek horen. Vroeger bleef ik altijd mierenneuken — enculer les mouches. Nu wil ik gewoon in mijn zetel hangen en tv-kijken met mijn familie. Dat is mijn nieuwe dagritme. Dat is mijn bonheur. Ik word weldra 37 en het leven heeft me veranderd. Mijn wensen zijn anders. Vroeger droomde ik van professionele verwezenlijkingen. Nu hoop ik vooral dat mijn echtgenote en mijn zoon gelukkig en gezond blijven.”

Van Berlijn tot Rome

Ondanks dat nieuwe leven knalde Stromae vorige zomer op Werchter Boutique als vanouds. In november pakte hij moeiteloos het gigantische Madison Square Garden in New York in. En twee weken geleden verblufte hij vriend en vijand in het Brusselse ‘Paleis 12'. Het volgende concert van de ‘Maestro’ vindt plaats op 13 april in de Amsterdamse Ziggo Dome. Daarna trekt Van Haver nog onder meer naar Toulouse, Berlijn, Londen, Rome en de weide van Rock Werchter.