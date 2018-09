'Stromae vader geworden van zoon'

Afgelopen voorjaar bracht de zanger voor het eerst in bijna vijf jaar tijd weer een nieuw nummer uit. In mei sprak hij in RTL Late Night de verwachting uit dat hij 'binnenkort' met meer nieuwe muziek komt. Toen meldde hij ook de komst van zijn eerste kindje.



De zanger verdween in 2015 uit de spotlights door gezondheidsproblemen. Stromae werd toen getroffen door ernstige bijwerkingen van de malariapillen die hij innam. Het popicoon heeft nog altijd last van de medicatie. In 2017 liet hij in een openhartig interview met de Franse televisiezender France Ô zelfs weten aan zelfdoding te hebben gedacht. ,,Zonder mijn broer zou ik zelfmoord hebben gepleegd'', liet hij toen los.