Studio RTL Boulevard ontruimd vanwege ‘ernstige dreiging’, live-uitzending afgelast

De uitzending van RTL Boulevard gaat vanavond niet door vanwege een ‘ernstige dreiging’. De studio van het entertainmentprogramma aan het Leidseplein in Amsterdam is ontruimd. Afgelopen dinsdag werd Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Of deze bedreiging daarmee te maken heeft, is niet bekend.

RTL nam het besluit op advies van de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. ,,Er is informatie binnengekomen waardoor wij extra maatregelen moeten nemen rondom de studio van RTL Boulevard’’, zegt een gemeentewoordvoerder namens de driehoek, tegen deze site. ,,Deze maatregelen zijn zichtbaar en onzichtbaar.’’

Bronnen melden tegen RTL Nieuws dat het zou gaan om een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Op basis van de informatie besloot RTL om vanavond niet live uit te zenden vanuit de studio aan het Leidseplein. Het pand is ontruimd. Het toegangshek is dicht. Voor de deur staat een politiewagen. Achter de ramen branden geen lampen.

Welke informatie is binnengekomen, kan een woordvoerder van RTL niet zeggen. ,,Over hoe we morgen verder gaan, zijn we nu in overleg. Veiligheid staat boven alles.’’

Heftig besluit

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus noemt het een ‘ingrijpend en heftig besluit’ om de uitzending te schrappen. Het departement wil verder niets kwijt over de aard van de maatregelen ‘op en rond de redactie’. ,,Ik sta in contact met de lokale driehoek van Amsterdam en daarnaast heb ik ook gesprekken gehad met de redactie van RTL Boulevard en de directie van RTL Nederland’’, aldus Grapperhaus.

Uitzending RTL Boulevard 07-07-2021 in het teken van de aanslag op Peter R. de Vries.

In plaats van de live-uitzending volgt een herhaling van de uitzending van afgelopen woensdag, die compleet in het teken stond van De Vries. In een statement laat RTL het volgende weten: ,,Over hoe we morgen verder gaan, zijn we nu in overleg. Veiligheid staat boven alles.”

Peter ter Velde van PersVeilig noemt de bedreigingen aan het adres van RTL Boulevard een bedreiging van de journalistiek. ,,RTL Boulevard is een journalistiek programma en wordt zo zwaar bedreigd dat dit tegen de journalistiek gericht is. Voor onze beroepsgroep is dit buitengewoon ernstig.” PersVeilig is een initiatief van het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie (OM), de politie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Aanslag Peter R. de Vries

De Vries werd dinsdagavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. De misdaadjournalist had net de studio van RTL Boulevard verlaten, waar hij te gast was. Het tv-programma wordt om de hoek opgenomen. De misdaadjournalist ligt in het ziekenhuis, waar hij vecht voor zijn leven. Vlakbij de plek waar De Vries werd neergeschoten laten mensen steunbetuigingen achter. Dat doen zij door middel van bloemen, kaarten en kaarsjes.

Verdachten

De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, blijven voorlopig in de cel. De rechter-commissaris heeft vrijdag de hechtenis van de mannen met twee weken verlengd.

De vermoedelijke schutter die dinsdag vijf kogels zou hebben afgevuurd op De Vries, is de 21-jarige Delano G. uit Tiel. De Pool Kamil Pawel E. (35) uit Maurik bestuurde de vluchtauto die is klemgereden op de A4.

