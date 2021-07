‘Studio RTL Boulevard voorlopig weg van Leidseplein na ernstige dreiging’

Fast and the Fu­rious-reeks maakt geen geheim van zijn agenda: groter is beter

8 juli De actiescènes in The Fast and the Furious hebben meer en meer lak aan de wetten van de natuurkunde en in het negende deel van de succesvolle filmreeks, nu te zien in de bioscoop, keert zelfs iemand terug uit de dood. Hoe houdt regisseur Justin Lin de boel toch nog geloofwaardig?