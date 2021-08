Succes Ik ga zwemmen niet te stuiten: wereldwijd meest gedeelde nummer op Spotify

Je kan er haast niet omheen de afgelopen dagen, overal duikt Mart Hoogkamer op. Hij scoort op dit moment dé zomerhit van 2021. Hij bereikte als eerste zanger in het volkse genre de bovenste plek in de Spotify Top 200, de lijst van meest gestreamde nummers in Nederland op de muziekdienst. Ook wordt bijgehouden welk nummer het meest gedeeld wordt, in die lijst staat Ik ga zwemmen ook al enige tijd op de eerste plek in Nederland.



Het liedje is eveneens razend populair in België, ook daar staat het op één in die zogenoemde Viral Top 50. En de Nederlanders en de Belgen delen het liedje zoveel dat er nu ook wereldwijde verovering aan de gang is. In de Global Viral Top 50 staat hij sinds gisteren fier op de eerste plek.



De 23-jarige Leidenaar ging een jaar geleden ook al viraal. Er werd een filmpje gedeeld van een jongeman met een gouden keeltje op een Spaans strand. Dat was Hoogkamer, die normaal gesproken alleen in het Nederlands zingt, met zijn uitvoering van Unchained Melody. De beelden werden miljoenen keren bekeken.



Ik ga zwemmen is inmiddels ruim 3,5 miljoen keer beluisterd op Spotify.