Succesvolle misdaadserie Mocro Maffia niet op televisie

Mocro Maffia is een ongekende hit. Inmiddels heeft vijftig procent van de Videoland-abonnees de serie gekeken, waarvan 63 procent al alle afleveringen. De reacties op de serie, die is geïnspireerd op de roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver, zijn lovend. ,,Het is niet normaal”, stelt acteur Robert de Hoog, die in de serie Tatta speelt, de rechterhand van maffiabaas De Paus (Achmed Akkabi). ,,Ik heb nog nooit iets gedaan wat zó erg leeft. Ik krijg reacties uit alle hoeken van de maatschappij. Vanmorgen nog in de Albert Heijn kwamen twee jongens naar me toe. Collega’s van Internationaal Theater Amsterdam waren lyrisch. Iedereen vindt het zo tof.”