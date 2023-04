Suga (BTS) komt als August D met soloplaat

Nederland­se serie Nieuwe Buren krijgt Engelstali­ge remake

De Nederlandse serie Nieuwe Buren krijgt een Engelstalige versie, The Couple Next Door. Dat heeft Millstreet Films, die de oorspronkelijke serie maakte, woensdag bekendgemaakt. De serie zal in de VS te zien zijn op Starz en in het Verenigd Koninkrijk op Channel 4. De hoofdrollen worden gespeeld door Eleanor Tomlinson (Poldark) en Sam Heughan (Outlander).