Suikerfeest met Najib: wie NTR wilde plezieren met deze derderangs klucht is mij raadsel

Je kunt er een de flinke boom over opzetten of het tot het takenpakket van de Nederlandse Publieke Omroep hoort om aandacht te besteden aan het Suikerfeest. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje kinderachtig. Christenen hebben immers al jaren Kerstfeest op de Dam en The Passion. Voor homo’s is er het Eurovisie Songfestival. En als Maarten van der Weijden een rondje gaat zwemmen in Friesland rukt de NOS uit alsof het een Koningsdag XXL is. Dus laten we moslims ook gewoon een leuk uurtje op NPO 1 gunnen.



Maar daar ging het meteen al mis. Leuk wilde Wat een Suikerfeest namelijk niet worden. Er was klaarblijkelijk ergens een joekel van een misverstand ontstaan tussen verantwoordelijk omroep NTR en de drie hoofdrolspelers Najib Amhali, Anuar en Roué Verveer. De drie heren dachten overduidelijk dat ze een show voor kleuters op kinderzender Zappelin moesten maken, in plaats van een volwassen uitzending voor zaterdagavond half negen op het vlaggenschip van de NPO.



Het begon al met de opzet van de uitzending. De kijker werd geacht te geloven dat het plaatsvond in de woning van Amhali – een hysterisch ingerichte studio - waar ‘toevallig’ gasten als Gerard Joling, Jesse Klaver en Nienke Plas langskwamen. En dan heb ik nog niets gezegd over de grappen. Die waren zo flauw en oudbakken, dat ze niet onder deden voor het niveau van een willekeurige RTL-panelshow. Wat ook niet zo verwonderlijk is, als je bedenkt dat Najib Amhali daar stamgast is.