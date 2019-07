Superfan valt Kick Ass-actrice (22) lastig en wordt aangeklaagd voor huisvredebreuk

De fan stond in korte tijd twee keer voor de deur bij de actrice. De eerste keer was in de nacht van zondag 30 juni, toen hij over het hek klom. Chloe, die onder meer in de komedie Kick-Ass speelde, was zelf was niet thuis, haar familie belde de politie. De man bleek echter hardleers: enkele uren nadat hij de cel mocht verlaten, stond hij opnieuw voor de deur. Opnieuw was Chloe er niet, opnieuw maakte haar familie melding van de indringer.