Superkrachten voor je hoofd: ‘Wouter is de expert, ik breng met Dylan Haegens-sausje gekkigheid’

Soundos weer beter nadat ze onwel werd bij Media Inside

25 januari Soundos El Ahmadi is weer opgeknapt, nadat ze zondagavond vlak voor de start van het programma Media Inside onwel werd. Tijdens de reclame voorafgaand aan het NPO 3-programma van het duo Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen voelde de actrice zich niet lekker. ,,Toen had ze de keuze, ga je niet lekker voor de camera zitten of naar huis”, zegt haar woordvoerder.