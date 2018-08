Superman-actrice Margot Kidder (69) pleegde zelfmoord

Margot Kidder, die Lois Lane speelde naast Christopher Reeve's Superman, heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Dat hebben de autoriteiten in haar woonplaats in de staat Montana woensdag bekendgemaakt.

Na de dood van de actrice in mei liet haar manager weten dat ze vredig in haar slaap was gestorven. Een doodoorzaak werd daarbij niet gemeld. In het rapport wordt geconstateerd dat Kidder zelf koos voor de medicijn- en alcoholoverdosis waaraan ze stierf.

De dochter van Kidder verklaart tegenover The Sun dat ze blij is dat de waarheid boven tafel is. ,,Het is belangrijk hier open en eerlijk over te zijn, zodat er geen zweem van schaamte is voor mensen die hier mee moeten leven." Maggie McGuane noemt het omgaan met een zelfmoord in de familie 'een uitzonderlijk soort verdriet en pijn' en roept iedereen die met mentale problemen kampt op hulp te zoeken.

Margot was naast haar werk als actrice ook politiek actief. In 2011 werd ze opgepakt tijdens een protest tegen de Keystone Pipeline. Tijdens de voorverkiezingen in 2016 voerde ze campagne voor Bernie Sanders. Daarnaast zette ze zich in voor meer aandacht voor psychische problemen. Ze was daarbij open over haar eigen worstelingen met een bipolaire stoornis. Margo is 69 jaar geworden.