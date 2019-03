Superslanke Trijntje straalt tijdens concert in nu ruim zittende Arenajurk

Op foto's die tijdens het concert werden gemaakt, is te zien dat het destijds superstrakke bovenstukje van de jurk anno 2019 zelfs een beetje ruim zit. Het zou gaan om de originele japon, gedragen toen ze destijds de ballade De Zee zong. Trijntje, die tijdens het concert regelmatig van outfit wisselde, kreeg voor haar concert lovende reacties op sociale media. Zelf kwam ze vandaag met een kort dankwoord aan haar publiek. ,,Wat een geweldige avond! Ik heb er geen woorden voor hoeveel liefde en mooie energie ik van jullie allemaal uit de zaal heb gevoeld.”

De metamorfose van Trijntje Oosterhuis is al een tijdje aan de gang en eind vorig jaar onthulde ze hoeveel ze op dat moment was afgevallen: 24 kilo. In juni vorig jaar vertelde de zangeres al dat ze flink wat kilo’s aan het verliezen was was door middel van zogeheten Alizonne-therapie. Dat was hard nodig, stelde ze in glossy Beau Monde. Met vier kinderen thuis, van wie ze van drie de biologische moeder is, mocht haar lijf wel weer wat fitter. ,,Ik ben geen geboren slanke den, dus ik moest er veel voor doen.”

Op de site van de kliniek wordt uitgelegd dat hardnekkig, onderhuids vet kan worden aangepakt door het met zogenoemde ultrasone trillingen en bepaalde radiofrequenties in beweging te brengen. Vervolgens wordt het losgemaakte vet via massages en de lymfeklieren afgevoerd. Die behandeling, in combinatie met een dieet onder toezicht van een arts, zorgde voor een slankere Trijntje.

Hoeveel de zangeres exact is afgevallen, is onbekend. Wel dat Oosterhuis de afgelopen jaren optrad met vooral camouflerende podiumkledij die met name haar heupen verborg. Trijntje kreeg op sociale media regelmatig negatieve reacties over haar ‘brede’ looks, maar zelf heeft ze er vrijwel nooit iets over willen zeggen. Hooguit, toen een journalist haar ietwat brutaal confronteerde met haar uiterlijk: ,,Dat doet er niet echt toe volgens mij. Je moet gewoon lekker in je vel zitten en fit zijn. Het is zoals het is en daar gaat het om.’’

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@trijntjeoosterhuis) op 31 Mar 2019 om 5:53 PDT

