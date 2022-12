Suzan & Freek geven derde show in Ziggo Dome

De kaarten voor het concert op 11 november en de middagshow op 12 november 2023 waren in rap tempo uitverkocht. Daarom is besloten nog een concert op 12 november te geven, dat in de avond plaatsvindt. ,,We weten niet wat ons overkomt vandaag. Wat geweldig dat we een derde show in de Ziggo Dome mogen toevoegen. We hebben heel veel zin om er met onze band drie geweldige shows van te maken”, aldus Suzan & Freek.