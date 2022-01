Sven Kockelmann: ‘Ik geloof dat iedereen inmiddels wel weet dat ik best aardig kan interviewen’

Recensie Vijf sterren voor Peter Pannekoek: koning van het omdenken zit stevig op oudejaars­troon

We zijn allemaal verdwaald, houdt Peter Pannekoek de kijkers voor in zijn eerste oudejaarsconference. Hijzelf niet. Als 2021 een touwtjespop was, dan bedient Peter Pannekoek ‘m vol souplesse. Geen moment raakt hij verstrikt in al die verschillende lijnen die het jaar hem biedt.

7:44