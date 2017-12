Sylvester 'Rocky' Stallone opnieuw beschuldigd van ontucht

Er is een tweede vrouw opgestaan die Sylvester Stallone beschuldigt van seksueel ontoelaatbaar gedrag. De dame in kwestie heeft vorige maand aangifte gedaan bij de politie van Santa Monica, Californië, zo melden The Hollywood Reporter en TMZ.

Het voorval vond plaats in de jaren negentig, waardoor het incident volgens de Californische wet inmiddels verjaard is. De advocaat van de acteur, Marty Singer, zegt in een statement dat Stallone alle aantijgingen aan zijn adres ontkent.

'Verkracht'

Bovendien zou deze vrouw volgens hem vooral uit zijn op media aandacht. ,,Toen Sylvester een film aan het draaien was in Israël in 1987, heeft hij een weekje wat met haar gehad, meer niet. Hij was destijds vrijgezel en beide personen waren meerderjarig toen ze samen waren. " De vrouw, wier identiteit (nog) niet bekend is, beweert twee keer door Stallone verkracht te zijn.

Vorige maand werd de acteur eerder beschuldigd van seksueel wangedrag. Zo zouden hij en zijn bodyguard in de jaren tachtig een trio hebben gehad met een minderjarig meisje in een hotel in Las Vegas. Het meisje was destijds zestien jaar en stapte naar de politie.