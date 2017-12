Sylvia Geersen woest op EO na 'respectloos' bericht over miskraam

updateSylvia Geersen (32) is woest op de EO omdat de Evangelische Omroep in een persbericht over het praatprogramma Adieu God? op voorbarige en ongenuanceerde wijze melding heeft gemaakt van een miskraam die het topmodel ooit kreeg. Ze praat komende zondag in het door Tijs van den Brink gepresenteerde programma uitgebreid over het privédrama. ,,De EO probeert hoge kijkcijfers te scoren door nu al met die informatie naar buiten te komen.''

Geersen, zo vertelt ze in een Instagramfilmpje, had liever gehad dat mensen haar hele verhaal hadden gehoord. ,,Dit persoonlijke nieuws heb ik in vertrouwen aan de makers van het televisieprogramma verteld. Helaas hebben zij ervoor gekozen om dit nieuws vroegtijdig, zonder mijn toestemming, de wereld in te helpen. Dat de EO op zo’n schandalige wijze kijkcijfers probeert te scoren vind ik geen stijl en heeft mij diep geraakt'', aldus het model. ,,Ik heb niet de kans gekregen mijn verhaal in mijn eigen woorden te vertellen. Daar voel ik me heel rot over. De EO is respectloos met mijn verhaal omgegaan.''

Nadat het persbericht de wereld is was gestuurd werd Geersen overstelpt met steunbetuigingen. ,,Ik ben wel dankbaar voor die lieve berichtjes.'' EO-woordvoerster Judith Vernooij reageerde 'verrast' op de boosheid van Sylvia Geersen. ,,We gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd en proberen met haar in contact te komen. Het voornaamste is op dit moment dat we onze goede relatie met haar weer kunnen waarborgen.'' Of tijdens dat gesprek excuses zullen worden gemaakt, kon Vernooij nog niet zeggen.

Depressief

In het persbericht staat letterlijk over Geersens miskraam: ,,Ik ben daar heel depressief van geworden. Toen dacht ik: laat het allemaal maar. Ik woonde op zolder bij mijn vader, want ik had geen huis meer.'' Ook dat ze ‘verschrikkelijk bidden' om er weer bovenop te komen. ,,Ik zei tegen God: ik hoef geen fame, ik hoef niet rijk te zijn, als ik maar weer gelukkig ben. De volgende dag voelde ik een enorme kracht en kreeg ik dit huis.''

In Adieu God? vertellen bekende Nederlanders aan Tijs van den Brink hoe en waarom ze ooit afscheid namen van het geloof. Geersen vertelde over een mogelijke terugkeer naar de kerkbanken: ,,Wat mij weerhoudt is mijn levensstijl. Ik rook nu nog bijvoorbeeld, daar moet ik dan echt mee stoppen. Ik ben altijd met mezelf in strijd. Ik wil heel graag het goede doen, ik wil zo graag naar de zaal (de kerk van de Jehova’s Getuigen, red.) maar ja, dan ben ik de avond ervoor weer wezen stappen. Of dan wil ik toch weer roken.''

De uitzending met Sylvia Geersen is zondagavond om 23.45 uur te zien op NPO 2.