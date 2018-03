Sylvia sexy in smaragdgroene bikini en La Paay poseert als Melkmeisje

VPRO-presentator Tim den Besten weet trots te melden dat presentatrice Chantal Janzen fan van hem is. Hij ontdekte zijn boek Zou er wifi in de hemel zijn op haar nachtkastje. ,,Ik dacht al wanneer ziet ie 't'', aldus de hoogzwangere Chantal droogjes. Overigens slaapt ze er niet beter door.

Moet je nou kijken welk boek er op het nachtkastje van @chantaljanzen.official ligt! 💕💕💕 #zouerwifiindehemelzijn (@timdenbesten) op 18 Mar 2018

Hoe ik de laatste tijd uit bed probeer te komen. #herkenbaar 17 Mar 2018

Royaltyverslaggever Marc van der Linden constateerde, nadat hij gisteren incheckte in een hotel in het Friese dorpje Oranjewoud, een volgens hem dwingende en ranzige tekst op zijn oranje muur. ,,Maar sliepe zal vast slapen betekenen. Het hotel is te netjes voor wilde nachten'', aldus Marc over zijn rare gedachten op zaterdagavond.

In het hotel waar ik vannacht slaap hangt deze tekst nogal dwingend aan de muur. Het klinkt ook wat ranzig, maar sliepe zal vast slapen betekenen op veel hotelkamers gebeurt dat ook, maar ook van alles waar ik niet aan wil denken omdat ik dan geen oog meer dicht doe van de gedachte van wat er allemaal in 'mijn' gebeurd kan zijn. Maar de kamer is keurig en hotel te netjes voor wilde nachten, houd ik mezelf ook voor. En ergens proef ik zelfs teleurstelling. Wat kan ik hier ánders dan 😌'sliepe' 🙄🙈🐷 Haha zo raar werkt mijn hoofd af en toe. Zeker op zaterdagavond in Oranjewoud. (@marcvanderlindenm) op 17 Mar 2018

De meisjes van Nicolette van Dam hebben een model gevonden die gewillig poseert voor hun laatste fotosessie. Schildpad Corrie laat zich van alle kanten vastleggen door Lola-Lily en Kiki-Kate.

Strike a pose Corrie 🐢😜 (@nicolettevandam1) op 18 Mar 2018

Topmodel Sylvia Geersen wil niet verklappen in welk tropisch oord ze nu weer is. Haar fans raken in ieder geval niet uitgesproken over haar laatste project waarbij La Geersen haar publiek verleidt in een smaragdgroene bikini.

(@sylviageersen) op 18 Mar 2018

Voormalig K-Otic-zangeres Anna Speller traint zich acht maanden na de geboorte van dochtertje Maeve strak door middel van deadlifting.

Eerst de fijne kneepjes weten voordat we een stapje/schijfje verder gaan 👌🏻💪🏻🏋🏻‍♀️ #stapvoorstap #fit #fitmom #workout #deadlift #fun #learningbydoing #8monthsoldbaby @melisapt_klaeverhealth @klaever_health (@annaspeller) op 18 Mar 2018

Winston Gerschtanowitz heeft zich tijdens een feestje niet ingehouden en dronk de ene gin tonic en wodka lime na de ander.

Zo'n avond......🤪😳😊😎😜😂 (@winstongerschtanowitz) op 18 Mar 2018

Modeblogger Anna Nooshin had zin in rood en trok vanochtend twee roodtinten uit de kast. ,,Happy Sunday'', laat de brunette weten vanuit haar badkamer.

💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 #happysunday (@annanooshin) op 18 Mar 2018

RTL Late Night-presentator Humberto Tan heeft de vrieskou getrotseerd om zich te storten op zijn hobby: fotograferen. Hij dook met een gigantische telelens de natuur in.

Koud hè.... #TeamCanon #fotografie #GewoonOmdatHetKan (@humbertotan) op 18 Mar 2018

Drummer Bart Meeldijk, de verloofde van schrijfster Heleen van Royen, is totaal los gegaan met ontbijtbordjes met een nogal hoog kitschgehalte. Hij boorde heel wat gaten in de spierwitte muur om zijn liefje tevreden te stellen.

Love our new wall decoration. @bartmeeldijk knows how to drill 😛 #plates #wall #deco #styling #homesweethome🏡 (@heleenvanroyen) op 18 Mar 2018

Daphne Deckers is bijna onherkenbaar op deze archieffoto uit haar modellentijd. De blondine poseerde in een peperdure bruidsjurk in een steenkoud Italiaans kasteel.

Uit de tijd dat ik in een steenkoud Italiaans kasteel voor Vogue Sposa stond te poseren, in een bruidsjurk die verrassend veel elementen van een bruidstaart had 😁 #mymodellingdays #subtieloorbelletjeook (@daphne_deckers) op 18 Mar 2018

Nu ze moeder is, overlaadt SBS-presentatrice Airen Mylene haar volgers met zoete fotootjes van zoontje Bodhi. Het ventje ligt tevreden in een speciaal bedje dat tegen het bed van zijn ouders aangeschoven kan worden.

Heerlijk chillen in zijn @bednestofficial #bodhi #lazysunday #chillentothemax #overdagvooral (@airenmylene) op 18 Mar 2018

Arjen Lubach is nog altijd zielsgelukkig met zijn vriendin Martine, getuige een zwoele zwart-witfoto waarop hij dicht tegen zijn geliefde aan kruipt.

Arjen Lubach (@arjenlubach) op 18 Mar 2018

Voor het programma Stelletje Pottenbakkers bakte Patricia Paay een kannetje en een kom, die werden gebruikt voor een portret waarop ze het beroemde Melkmeisje van Johannes Vermeer nadoet. La Paay neemt dezelfde pose aan, maar had geen zin in ouderwetse klederdracht.