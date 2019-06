Sylvie: Aanvallen in de media zijn heftig

Vorige maand nog werd Sylvie Meis als ‘onherkenbaar’ getypeerd toen ze op de tribune zat bij een basketbalwedstrijd. Ze had volgens Duitse media te veel aan haar gezicht laten sleutelen. En drie weken geleden lag ze onder vuur omdat ze een ‘te mooie’ jurk aan had op de bruiloft van een vriendin, waarmee ze de aandacht van de bruid zou afpakken. ,,Gaat het niet over mijn gezicht, dan is er wel ophef over een jurk waarmee ik allerlei snode plannen zou hebben gehad op een huwelijk. Wat ik ook doe, alles gaat snel out of control de laatste tijd", schrijft Meis.



Hoe ze hiermee om moet gaan, weet ze nog niet. ,,Op de Duitse televisie was er een Maneater-achtig muziekje gemonteerd onder de beelden (van de bruiloft, red.) waarop je mij in slow motion van de boot naar de kerk ziet gaan. Op die manier wordt er een beeld van mij gecreëerd waartegen ik me niet kan wapenen.” Haar broer Daniel is tijdens zo’n moeilijke periode haar steun en toeverlaat. ,,Gelukkig is daar altijd nog mijn broer Daniel voor een reality check. Hij is mijn rots, mijn geweten, mijn alles.”