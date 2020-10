Sylvie bewondert ‘superwoman’ Estavana

,,Ik vind Estavana echt hét voorbeeld van toewijding. Als je haar levensverhaal kent... wauw, wat een vrouw. Ze heeft ooit een gebroken rug opgelopen bij een ongeluk, maar is daarvan ijzersterk teruggekomen. Ik vind haar beyond. Estavana is een superwoman", aldus de presentatrice op de vraag wie haar favoriete sporter is. ,,Die vrouw is een fucking machine en I love it.”



Haar ex Rafael van der Vaart heeft ‘natuurlijk ook iets fenomenaals gepresteerd', zegt Meis. ,,Een jongetje uit Heemskerk die op vroege leeftijd debuteerde bij Ajax en het tot Real Madrid heeft geschopt en meer dan 100 interlands voor het Nederlands elftal heeft gespeeld. Waanzinnig. Maar aangezien Rafael niet meer actief is, zeg ik volmondig Estavana.”