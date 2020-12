Sylvie doet niet aan kerstkilo's en Jacqueline hint op nieuwe muziek

Interview Sallie Harmsen in spin-off van Penoza: ‘Eng én hartver­scheu­rend, daar ga ik voor’

27 december Sallie Harmsen speelt een grillige antiheld in Doodstil, de langverwachte spin-off van Penoza. Eindelijk weer een vette hoofdrol in een prestigieuze Nederlandse serie. Maar zodra de Amsterdamse definitief haar carrière in het buitenland kan voortzetten, is ze direct vertrokken.