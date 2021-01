Sylvie flaneert in witte legging en Donny krijgt rake klappen

Interview Letterlijk dichten voor Lege Stoelen in coronatijd

14 januari Corona of geen corona, gedicht wordt er in Zwolle. Maar net nu het de maand is dat de Zwolse Stadsdichter Jeroen Kraakman afscheid neemt, is er geen Poëziepodium Lege Stoelen in het Perrontheater. Ook niet online. ,,In de hoop in februari of maart weer wat grotere edities te kunnen doen”, zegt Kraakman.