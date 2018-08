Sylvie in shock na uitspraken Sabia: 'Dit is onmenselijk'

Sylvie Meis is nog altijd ondersteboven van het nieuws dat Sabia Boulahrouz meent dat haar voormalig hartsvriendin borstkanker moet hebben geveinsd. Volgens Sylvie zijn Sabia's uitspraken als een bom ingeslagen en is zelfs haar zoon Damián (12) van slag.

,,Hoe kan iemand zo zijn? Dat je zóiets beweert. Ondanks alles wat we hebben meegemaakt'', vraagt Sylvie (40) zich af voor de camera van het Duitse RTL. Sylvie had zich voorgenomen sinds de breuk met Sabia - die net als haar in Hamburg woont - niets meer over haar te zeggen. ,,Maar nu word ik ertoe gedwongen. (...) Ik zat dit weekend thuis, huilend, in shock. Dat zelfs mijn zoon zegt: Mama, waarom doet iemand zoiets? Dat is echt onmenselijk.''

Sylvie weet niet wie er meer geschokt is; zij of haar oncoloog in Madrid, die haar in 2009 behandelde. ,,Hij zal wel denken: Wat gebeurt daar allemaal in Duitsland?''

Sabia deed haar uitspraken vrijdag in de Duitse realityshow Global Gladiators. ,,Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden”, zei ze. Ze noemde de naam van Sylvie niet, maar Duitse media zijn ervan overtuigd dat ze doelt op Sylvie Meis. Zij liet vervolgens aan Bild weten 'oneindig boos en verdrietig' te zijn dat haar kankerdiagnose openlijk in twijfel wordt getrokken. ,,De tijd van mijn ziekte was verreweg het ergste wat me tot nu toe is overkomen.''